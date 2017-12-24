2018 Yılında En Çok Beklenen 5 Film Ve Fragmanları

2018 Yılında En Çok Beklenen filmleri hangileri? 2018 Yılında En Çok Beklenen filmler ve bu seriler için yayınlanan uzun fragmanlar haberimizde!

Teknoloji dünyası için en hareketli yıllardan biri olan 2017 yılı, birçok konuda ilklere imza atıldığı yıl oldu. Teknoloji bir yana 2017 yılında en çok konuşulan alanlardan biride sinema sektörü oldu. Marvel’in efsane yapımları, efsane haline gelmiş olan serilerin devam filmleri derken bir hayli hareketlenen sinema sektöründe, 2018 yılı için beklentilerde oldukça fazla. 2018 yılı içinde çıkması beklenen yine dünyaca ünlü birçok yapım var. Peki, 2018 Yılında En Çok Beklenen film serileri hangileri? Fragmanlarıyla beraber bakalım.

2018 Yılında En Çok Beklenen Filmler

Avengers: Infinity War

İlk sırada Marvel’in en ünlü yapımı Yenilmezler var. Tipik devam filmlerinden çok daha başarılı bir yapım olacağı fragmanından da anlaşılan Avengers: Infinity War filminde hikaye ise kaldığı yerden devam edecek. Kahramanlar ekibinin Titan Thanos’a karşı savaşacağı filmde iki farklı part göreceğiz. Yani yapım devam edecek. Yönetmen koltuğunda ise Joe Russo ve Anthony Russo yer alacak. Son olarak vizyon tarihinin 27 Nisan 2018 olduğunu belirtelim.

Deadpool 2

2018 Yılında En Çok Beklenen Filmler arasında liste başlarında yer alan Deadpool 2, ilk filmde oluşturulan mizah aksiyon furyasını devam ettirecek. Eğlenceli Marvel kahramanız Deadpool’un yeni maceralarını izleyeceğimiz film 1 Haziran 2018 tarihinde vizyona girecek.

Pacific Rim: Uprising

Dev robotların uzaylı yaratıklara karşı koyduğu ilk filmle büyük oranda beğeni toplayan Pacific Rim’in devam serisi olan Pacific Rim: Uprising, çok daha aksiyon dolu bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Steven Knight yönetmenliğinde devam hikayesi sunacak olan yapım, 22 Mart 2018 tarihinde vizyonda olacak.

Alita: Battle Angel

Fantastik türün en başarılı filmlerinden biri olması beklenen Alita: Battle Angel, 26.yüzyılda geçen bir hikayeyi konu edinecek. Bir mühendisin çöplerden bulduğu cyborgu avcı haline getirmesini ve suça karşı savaşın başlatılmasını konu edinecek olan film, Yukito mangalarından esinlenen hikayeleri ile gelecek. Vizyon tarihi ise 20 Temmuz 2018.

Black Panther

“Gelir mi? Düşünülüyor mu?” soruları devam ederken fragmanı bile yayınlanan Black Panther ise bu yılın en çok konuşulacak bir başka filmi olacak. Çizgi romanlarında sıkça gördüğümüz Black Panther karakterinin başrolde yer alacağı filmde, babasının ölümüyle tahta sahip çıkan Wakanda kralı TChalla’nın mücadelesini konu alacak filmi 16 Şubat 2018 tarihinde görebileceğiz.