Arif V 216 İlk Uzun Fragman Yayınlandı

Cem Yılmaz’ın en başarılı film serilerinden biri olan G.O.R.A serisinin, devamı niteliğinde olarak değerlendirilen ve ilk andan bu yana ses getirmeyi başaran Arif V 216, ilk uzun fragmanı ile YouTube platformunda yerini aldı. İlk filmde yer alan 216 robot karakterinin, uzaydan Dünya’ya gelişi ve insan olma çabalarını içeren süreci ele alacak olan Arif V 216 filmi için yayınlanan ilk uzun fragman, filmin ne kadar iddialı olacağını da göstermiş oldu. Ayrıca fragmanla beraber önemli detayları da gördük.

Arif V 216 5 Ocak 2018 Vizyon Tarihi İle Geliyor

Komedi ile bilimkurguyu bir araya getireceği, macera dolu bir hikaye sunacağı fragmandan net bir şekilde anlaşılan Arif V 216, zamanda yolculuk gibi birçok sürprizi de izleyiciye sunacak.

Macera dolu bir komedi ile karşımıza çıkacak olan Cem Yılmaz’ın, film hakkında farklı detayları paylaşmaya devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Ancak yayınlanan fragman bile 2018 yılının en iddialı komedi filmleriyle karşılaşacağımızı gösteriyor. Son olarak filmin vizyon tarihinin 5 Ocak olduğunu belirtelim.