Memur ve emekli maaş zammını içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Böylece emekliye %25 oranında zam yapılırken memura ise %25 zamma ek olarak 8077 TL'lik seyyanen zam yapıldı. TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile memur ve emekliye yeni bir müjde daha geldi. Memur ve emeklilere aylık 4000 TL kira yardımı verilecek. Kira yardımı ödemesi sadece memur ve memur emeklisini kapsıyor. Kira yardımı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

MEEMUR VE EMEKLİYE KİRA YARDIMI MECLİSTEN GEÇTİ

TBMM'de memur ve emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemelerinin görüşmeleri sürerken, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından memurlara aylık 4.000 TL kira yardımı yapılması önerisi sunuldu.

Kanun teklifi, kamu kurumlarında çalışan vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla memurlara aylık 4.000 TL kira yardımı yapılmasını öngörmektedir. Bu yardımın her yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması hedeflenmektedir.

TÜFE’YE GÖRE HER YIL ARTACAK

Teklif, Devlet Memurları Kanunu'na bir madde ekleyerek kira yardımının detaylarını düzenlemektedir. Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görev yapan devlet memurları ve sözleşmeli personel, aylık net 4.000 TL kira yardımı alacaktır. Bu kira yardımı, her mali yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE'deki bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı kadar artırılacaktır. Yardımın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecektir.

Kanun teklifi yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecektir.