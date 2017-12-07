Game of Thrones 8.sezon Ne Zaman Başlayacak? İşte Resmi Bilgiler!

Game of Thrones 8.sezon ne zaman başlayacak sorularına sonunda cevap geldi. Game of Thrones 8.sezon için yapılan önemli açıklamalar ve gösterim tarihi!

HBO’nun en iddialı yapımlarından biri olan Game of Thrones, bu seneyi oldukça hareketli geçirdi. Dizinin yeni bölümlerinde yer alan gelişmeler çok konuşuldu fakat 7.sezonun bu kadar konuşulmasının nedeni bölümler veya işlenen konu olmadı. Dizinin bu kadar çok konuşulmasının nedeni, HBO’nun hacklenmesi oldu. Oyuncuların bilgilerinin internete sızmasına kadar varan süreçten sonra ise Game of Thrones 8.sezon konuşmaları başladı.

Hem yaşanan hack olaylarına karşı yeni önlemler hem de dizinin bu sezonunun bir hayli önemli savaşlara yer verecek olması, yeni sezonun çok daha geç başlayacağı yönünde iddialarında gündeme gelmesine neden olmuştu.

Çok daha aksiyon dolu bir sezon olması nedeniyle gecikeceği düşünülen Game of Thrones 8.sezon için resmi açıklama ise dizinin başrol oyuncularından biri olan Sophie Turner tarafından geldi. Bu açıklama sonrasında dizinin başlayacağı tarih ortaya çıktı.

Game of Thrones 8.sezon 2019 Yılında Geliyor

Yeni sezonun ne zaman geleceği tartışmalarına son noktayı koyan ünlü isim, Game of Thrones 8.sezon yayınının en erken 2019 yılında başlayacağını doğrulamış oldu. Verdiği röportajla beraber dizinin çekimleri hakkında da bilgi veren ünlü isim, çekimlerin ise 8 ay sonra başlayacağının mesajını verdi. Bu sene televizyon dünyasını boş geçeceği böylelikle kesinleşmiş olan Game of Thrones efsanesinin, yeni sezonu hakkında beklentiler ise oldukça yüksek. Sadece Sophie Turner açıklamaları bile heyecan verici cinsten.