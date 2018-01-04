Game of Thrones 8. Sezon Resmiyet Kazandı! İşte Tüm Bilgiler

HBO’nun en başarılı yapımı olarak anılan Game of Thrones dizisi, 7.sezonunda elde ettiği başarıyla beraber dizi dünyasını salladı. Merakla beklenen savaşın gelmesi ve artık finalin yaklaşıyor olması 7.sezona çok daha büyük bir ilgi gösterilmesine neden oldu. Ancak 7.sezonda beklenen büyük savaşların gerçekleşmediğini gördük.

Aslında dizinin bu sezon bitmesi bekleniyordu fakat tüm savaşların konu edineceği yeni bir sezon daha ortaya çıktı. Final sezonu olarak gösterilen Game of Thrones 8. Sezon içinse yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin oyuncularından bir açıklama gelmiş ve final sezonu için bilgiler verilmişti. Şimdi ise resmi bilgiler verildi.

Game of Thrones 8. Sezon Ne Zaman Geliyor?

Oyuncular tarafından yapılan yayın tarihi açıklamalarını gündeme getirmiştik. Şimdi yapılan açıklamada ise Game of Thrones 8. Sezon yayınının 2019 yılında yapılacağı resmi olarak açıklandı. HBO tarafından yapılan açıklama sonrasında Game of Thrones 8. Sezon, 2019 vizyon tarihi ile tanıtılmaya başlandı.

Dizinin çekimleri henüz başlamış değil. Buna karşın yol haritasının da belli olduğu belirtiliyor. Dizinin 2019 yılında yayınlanacağı ve 8.sezonun sadece 6 bölüm olacağı açıklandı. 6 bölüm içerisinde ise tüm savaşlar yer alacak. Yani tamamıyla savaşla dolu bir sezon bizleri bekliyor gibi.