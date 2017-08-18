Android O Çıkış Tarihi Android Sitesinde Görüntülendi

Android O işletim sisteminin ne zaman açıklanacağı konusunda yeni bilgiler verildi. Android O sürümü ne zaman yayınlanacak? Yeni açıklamalar neler?

Google’ın yeni mobil işletim sisteminin ne zaman geleceği konusunda bir türlü net bir tarih verilmemişti. Bir süre önce yeni mobil işletim sisteminin Ağustos ayının ortasında tanıtılacağı belirtilmişti. Fakat bu açıklamanın ardından yeni sürümün gecikeceğini belirten açıklamalara da yer verilmişti. Android O olarak gelecek yeni sürümün adının ne olacağı ve ne zaman yayına gireceği gibi detaylarında ise bir türlü belli olmadığını gördük. Tüm bunların sonrasında sonunda Android O için Google’ın hamlesi geldi.

Android O Eclipse Sayfasında Görüntülendi

Yeni mobil işletim sisteminin ne zaman yayınlanacağı konusunda en net bilgi ise yine Google tarafından geldi. Google tarafından paylaşılan bilgilere göre bakacak olursak, Android O sürümü beklendiği gibi 21 Ağustos tarihinde açıklanacak. Android resmi sayfasının Eclipse bölümünde başlatılan geri sayım, bunu net bir şekilde gösteriyor. Amerika’da düzenleneceği belirtilen etkinlikle beraber yeni sürüm Android O’nun açıklanacağı konuşuluyor.

Bu geri sayımla beraber Google’ın yeni işletim sistemi sürümünü açıkladığını göreceğiz. Kısa süre sonra yayına girmesi beklenen yeni sürümün adının da güneş tutulması tarihinde, yani 21 Ağustos tarihinde açıklandığını görmek mümkün olacak.

En azından Google’ın başlattığı geri sayım bunu gösteriyor. Android O sürümünün açıklanmasından sonra ise adın ve net bilgilerin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Android O serisinin adı “Oreo” ya da “Oreos” mu olacak? Bunları belirtilen açıklama sonrasında görmek mümkün olacak.