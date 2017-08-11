Android O Final Sürümü için Erteleme Haberi Geldi

Android O işletim sisteminin ertelendiği ortaya çıktı. Android O neden erteleme aldı? Yapılan açıklamalarda yer alan detaylar neler? Tüm bilgiler haberimizde!

Ağustos ayı içerisinde akıllı telefon dünyasında merakla beklenen etkinliklerden biri olan IFA etkinliği düzenlenecek. IFA 2017 etkinliği kapsamında ise yeni seri akıllı telefonların tanıtımını ve en önemlisi de yeni yazılım geliştirmelerini görme fırsatını elde edeceğiz. IFA kapsamında tanıtılacak olan yeni yazılımlar ve akıllı telefon modelleri bir yana, bu süreç içerisinde Google’ın da Android O mobil işletim sistemini yayınlaması bekleniyor. En azından şimdiye kadar bekleniyordu. Hatta IFA etkinliklerinden bile önce Android O işletim sisteminin yayınlanacağını düşünüyorduk. Android kaynaklarından gelen bilgilere göre final sürümü için yayınında bu hafta yapılacağı konuşuluyordu. Yapılan son açıklama ise Android O beklentilerini bir kez daha boşa çıkarmış oldu.

Android O Neden Ertelendi?

Bugün yapılan yeni bir açıklamayla beraber yeni mobil işletim sisteminin, çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiği ortaya çıktı. Android konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve Google’a yakınlığıyla bilinen David Ruddock tarafından verilen bilgiye göre Google, erteleme kararını doğruladı.

Kararın açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu ise “neden?” sorusu oldu. Bunun için bir açıklama yapılmış değil fakat tahminler ciddi bir güvenlik açığı olduğu yönünde. Google’ın bu güvenlik açığını kapatmadan final sürümünü yayınlamak istemediği, bu nedenle de erteleme haberi geldiği belirtiliyor.

Android O Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Merak edilen bir başka soru ise “ne zaman çıkış yapılacak?” sorusu. Bu konuda da tahminler yok değil. Özellikle IFA 2017 sonlanmadan, Google Pixel 2 modelinin tanıtımı yapılmadan, direk kullanıma açılmasa da final sürümünün yayınlanacağı belirtiliyor. Android O hakkında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.