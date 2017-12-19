Beklenen Haber! Çerçevesiz Xperia XZ2 Görselleri Ortaya Çıktı

Sony, akıllı telefonlarında kullandığı ana tasarım olan OmniBalance tasarımına veda etmeye hazırlanıyor. Bu sene tanıtımı yapılan yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonlarda da kullanılan ana tasarımın, artık değişen akıllı telefon dünyasını yansıtamadığı gerekçesi ile Sony’nin Xperia serilerini güncelleyebileceği belirtilmişti. Tasarım açısından yapılacak olan güncellemenin ise ilk yeni amiral gemisi modelinde uygulanacağı belirtiliyordu. Fakat bu değişikliğin nasıl olacağı konusunda bir bilgi yoktu. Şimdi ise bu konuda en net görseller ortaya çıktı. Xperia XZ2 adı ile gelmesi beklenen yeni akıllı telefonların, tasarım kısmında da yeni dönemi başlatacağı belirtildi.

Xperia XZ2 Tasarımı Değiştiriyor

Xperia XZ2 modeli için paylaşılan yeni görsel bir CAD çizimi olarak dikkat çekiyor. Paylaşılan görsellere göre Xperia XZ2 akıllı telefonlarının, neredeyse tamamen çerçevesiz bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Yeni modelin yine dikdörtgen tasarım yapısını benimsediği görülürken, kamera bölümü hariç ön kısımda tamamen ekrandan oluşmuş bir tasarımın benimsenmiş olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.

Tabii ki Xperia XZ2 akıllı telefonları bu tasarımla beraber gelirse, 18:9 ekran oranı gibi oldukça geniş bir ekran oranı sunulacak ve 4K çözünürlük desteğine kadar da çıkış yapılması beklenecek. Sistem özellikleri konusunda, geçtiğimiz günlerde bazı paylaşımları ortaya çıkan akıllı telefonların, rakiplerini bu tasarımla beraber bir hayli geride bırakacağı düşüncesi de şimdiden oluştu.