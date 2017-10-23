Bisiklet Teknolojisinde Yeni Adım: BMW Active Hybrid

Otomobil teknolojilerinde nasıl bir değişim durumu söz konusuysa, hemen hemen her ulaşım aracında da aynı değişim süreçlerinden bahsedebiliriz. Elektrikli tır ve otobüs modelleri, yüksek hızlı trenler, elektrikli kaykaylar ve elektrikli bisiklet teknolojileri. Tüm bu seriler içerisinde ulaşılabilirliği en yüksek olan elektrikli bisikletler ise sürekli yeni bir ürünle gündeme geliyor. Bu noktada son olarak gündeme gelen serilerden birisi de BMW Active Hybrid bisikletleri. BMW’nin araç dünyasında elde ettiği başarıyı, bisiklet teknolojilerinde sunan BMW Active Hybrid özellikleriyle bir hayli dikkat çekici ve yeni nesil bir bisiklet olmayı başarıyor.

BMW Active Hybrid Nasıl Özelliklere Sahip?

Görünüm olarak oldukça şık ve zenginleştirilmiş bir tasarıma sahip olan BMW Active Hybrid, hem hafif hem de dayanıklı olmasını sağlayan bir Alüminyum gövde kullanıyor. LED ışıklandırma sistemiyle zenginleştirilmiş olan BMW Active Hybrid, 250 W gücü bulunan bir elektrikli motora sahip. Ayrıca serinin motoru 90 Nm tork üretiyor.

100 km mesafesi bulunan bisikletin, maksimum hız değeri ise 25 km/s olarak açıklandı. Enerji modları ve sürüş modlarının bulunmasıyla beraber benzerlerinden bir hayli farklı olan BMW Active Hybrid, 3500 Euro satış fiyatıyla satışa da çıkmış durumda. Serisinin ne derece satış elde edeceği bilinmese de ilginin oldukça yüksek olduğu da belirtiliyor.