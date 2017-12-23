Bitcoin Yeniden Yükselişte! Beklentiler Neler?

Sanal para biriminin atası olarak değerlendirilen Bitcoin, geçtiğimiz hafta içerisinde sürekli olarak düşüş haberleri ile gündeme geldi. Çok sık kullanılan tabiriyle beraber balonun sürekli olarak şişmeye devam ettiğini görürken, bir anda patlama değil ama aşırı derecede söndüğünü gördük. 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, geçtiğimiz hafta sonlarına doğru 11 bin dolara kadar düşmüştü. Şimdi ise sanal paranın yeniden yükseliş içerisine girdiği açıklandı. Peki, son durum ne? Artış devam edecek mi?

Bitcoin Yine Tırmanmaya Başladı

Bir iki borsa hamlesinden sonra sanal para biriminin tekrar yükselme eğilimi içerisine girdiği açıklandı. Yeniden ani bir yükseliş içerisine giren Bitcoin, yaşanan hareketlenme sonrasında 15 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Geçen hafta yaşanan düşüşün nedenleri konusunda da yeni bilgiler ortaya çıktı. İlk bilgi Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaları işaret ediyor.

Açıklamalar sonrasında sanal para biriminin çok hızlı bir şekilde değer kaybı yaşadığı açıklanmıştı. Bir diğer etki ise Emil Oldenburg gibi çok sayıda Bitcoin bulunduran isimlerin, sanal para birimlerini ani olarak satışa çıkarması nedeniyle düşüş yaşandığı görüşünde.

Uzmanlar tarafından verilen bilgilere bakacak olursak, bu yükseliş yılbaşına kadar düzenli olarak artış gösterebilir. Fakat bir değer rekor değerlerin gelip gelmeyeceğini bilmek zor. Öyle ki Bitcoin iyiden iyiye riskli bir yatırım haline geldi.