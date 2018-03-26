Boyutuyla Dikkat Çeken Sharp Aquos S3 Tanıtıldı! İşte Tüm Detaylar

Akıllı telefonlar içerisinde genelde ünlü serilerle karşılaşıyoruz. Samsug, Apple, LG gibi devlerin akıllı telefonları ve yeni teknolojileri üzerinde duruluyor. Fakat trend yavaş yavaş değişmeye başladı ve artık yeni üreticilerde kendisini gösteriyor. Bu üreticilerden birisi de Sharp. Daha önce adını hiç duymamış olabilirisiniz ancak Sharp Aquos S3 akıllı telefonlarından sonra, Sharp markasını dünya tanıyacak. Hemen tanıtımı yapılan Sharp Aquos S3 modelinin detaylarına geçelim.

Sharp Aquos S3 Tasarımı

Yeni akıllı telefonların en çok dikkat çeken kısmı tasarımı. Telefon bu konuda oldukça başarılı. Ekran oldukça geniş ve 6 inç boyutunda olmasına rağmen kasa sadece 148.2 mm olarak açıklandı. Yani çerçevelerden kurtulmuş ve geniş bir kullanım alanı bulunan Sharp Aquos S3 telefonlarından söz ediyoruz.

Ön kısımda yeni akıllı telefonların yine çentikli tasarım kullandığı ve ince bir alt çerçeveye yer verdiğini görüyoruz. Arka kısımda ise iPhone X gibi üst üste sıralanmış olan çift kamera dikkat çekiyor. Parmak izi sensörleri de yine arka kısımda ortalanmış bir şekilde sunulmuş.

Sharp Aquos S3 Ekran

Gelelim şu önemli ekran kısmına. Sharp Aquos S3 modelinde 6 inçlik bir ekran kullanımı yapılıyor. IPS LCD teknolojisinde olan ekranların, 2160 X 1080 çözünürlük değeri ve 550 nit parlaklık değeri var. Geniş ekran formatında gelen ekranlar, 1500:1 kontrast değerinde.

Sharp Aquos S3 Teknik Özellikler

Yeni modelin teknik özellikler kısmında orta segment serilerini yansıttığını belirtelim. Snapdragon 630 işlemcilerini kullanan model, 14 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerle beraber 2.2 GHz hıza kadar çıkış yapabiliyor. 8 çekirdekli işlemcinin daha önce ne kadar başarı sağladığını biliyoruz. İşlemcilerin beraberinde Adreno 508 grafik birimi kullanılıyor.

Sharp Aquos S3 Kamera

Kamera kısmında da yine çift arka kamera bizi karşılıyor. 12 MP değerinde ana kamera ve 13 MP değerinde ikinci kamera bulunan telefonda, f/1.75 diyafram açıklığına yer veriliyor. Portre modunun kullanımı için yapay zeka kullanan telefon, ön kısımda da aynı derecede başarılı 16 MP kameraya yer veriyor. Android Oreo ile çıkış yapacak olan modelin, parmak izi sensörleri ve 3200 mAh değerinde bataryalarını da hatırlatalım. Bunun dışında telefonun fiyatı da 330 dolar olarak açıklandı.