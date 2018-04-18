Dev Bataryalı Zenfone Max Pro M1 Ortaya Çıktı

Zenfone Max Pro M1 için yepyeni bilgiler var. Bataryasıyla alışılmışın dışına çıkacak olan Zenfone Max Pro M1 nasıl özelliklerle geliyor? İşte yeni bilgiler.

Yeni Zenfone 5 modelleriyle beraber hem çentikli tasarıma geçen hem de çift kamera sistemlerini öne çıkaran Asus, serilerini güncellemeye devam ediyor. Markanın son olarak yeni nesil akıllı telefonları olarak Zenfone Max Pro M1 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Asus tarafından da doğrulanan akıllı telefonlarla ilgili olarak sürekli yeni bir detayın geldiğini de söylemek gerek. Son olarak telefonlara ait olduğu belirtilen bir katalogla beraber Zenfone Max Pro M1 modelinde yer alacak olan özellikler ortaya çıktı. Hemen telefonun beklenen sistemlerinden söz edelim.

Zenfone Max Pro M1 Batarya Kapasitesiyle Dikkat Çekecek

Paylaşılan son bilgilere göre yeni akıllı telefonlarda 6 inç ekran göreceğiz. Yine geniş ekran kullanacak olan Zenfone Max Pro M1, 18:9 ekran oranına sahip olacak ve muhtemelen çentik alanı bulunduracak.

Bunun dışında telefonların orta segment serilerine dahil olacağı ve Snapdragon 636 işlemcilerinin kullanılacağından söz ediliyor. 6 ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek kapasitesi sunacak olan modelin, 16 MP değerinde çift arka kamerası olacağı söyleniyor. Ön kısımda da yine selfie özel 16 MP değerinde kamera bulunacak.

Tüm bu özellikler bir yana Zenfone Max Pro M1 modelinin en büyük farkının batarya kapasitesi olması bekleniyor. 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya ile gelecek olan telefon, Asus’un bataryasıyla öne çıkmış bir serisi olacak. Serinin ne zaman tanıtılacağı ise şu an açıklanmış değil.