Emre Kaya Forum Erzurum’da Konser Verdi!

Emre Kaya dün Forum Erzurum'da muhteşem bir konsere imza attı. İşte Forum Erzurum'da Emre Kaya'nın verdiği o konser ve konser ile ilgili detaylar!

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Erzurum’un ilk alışveriş merkezi olma niteliği taşıyan Forum Erzurum’da Sevgililer Günü sürprizleri kapsamında düzenlenen etkinleri taçlandırarak dün sevenleriyle buluştu. Ücretsiz olarak Forum Erzurum ziyaretçilerinin katılım sağladığı konsere Forum Erzurum ziyaretçileri yoğun bir ilgi gösterdiler.

Emre Kaya konserinin düzenlendiği salon kapasitesinin de üstüne çıkarak Emre Kaya sevenleriyle doldu. Sevenleri konserde Emre Kaya ile birlikte sevilen şarkılara eşlik ettiler.

Emre Kaya Forum Erzurum Konseri Samimi Bir Havada Geçti

Sevenleriyle şarkı aralarında sohbet eden ve sorular alarak yakın bir diyalog kurmayı da başaran Emre Kaya gördüğü yoğun ilgi ile birlikte sahnede yaklaşık iki saat kaldı. Technolat ekibi olarak bizlerin de davetli olduğu ve katılım sağladığı Emre Kaya konserinin görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.

Forum Erzurum yönetimine Technolat ekibine gösterdiği ilgi ve alaka için de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.