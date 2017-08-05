iOS 10.3.2 Jailbreak için Yeni Bilgiler Var

Apple’ın iOS 10 işletim sistemi için en güncel sürüm olan iOS 10.3.3 sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yeni sürümün yayınlanmasından sonra Apple’ın birçok açığı kapattığı ortaya çıkmıştı. Çok önemli açıkları kapatarak iOS 10.3.2 sürümünün eksiklerini tamamlayan Apple’ın yeni sürümü yayına girdikten sonra ise bu kez Jailbreak iddiaları yeniden ortaya çıktı. Daha önce bu alanda çalışmalar yaptığı bilinen geliştirici Ellis tarafından yapılan açıklamada iOS 10.3.2 sürümünde ciddi açıklar olduğu bu nedenle de Jailbreak yapılabileceği belirtildi.

iOS 10.3.2 Jailbreak Ne Zaman Gelecek?

Geliştiricinin açıklamalarına ve paylaştığı görsellere bakacak olursak iOS 10.3.2 sürümü için Jailbreak hazırlıkları başladı. Tabii ki yeni sürümün geleceği kesin değil fakat eski işletim sisteminde eyer alan açıkların beklentileri de arttırdığı belirtiliyor. Jailbreak sürümü için net bir açıklama bulunmazken, kullanıcıların iOS 10.3.2 sürümünde yer alan açıklar nedeniyle yeni sürüme geçiş yapmaya başladığını da biliyoruz.

iOS 10.3.3 sürümünden geri dönüşlerinde kapanmasıyla beraber bir süre sonra iOS 10.3.2 sürümüne geçmenin zaten mümkün olmayacağı belirtiliyor. Şimdilik gelişmeler merakla bekleniyor. Fakat şunu da eklemeden geçmeyelim ki iOS 10.3.2 sürümüne Jailbreak gelse bile daha öncede geliştiricilerin yaptıkları açıklamalarda da yer aldığı gibi bu sürümün güvenli bir sürüm olmayacağını biliyoruz. Kullanıcıların bu sürümde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Öyle ki iOS 10.3.2 sürümünde ciddi bir WİFİ açığı da bulunuyor. Bu nedenle kullanıcıların eski sürümü kullanması pek önerilen bir durum değil.