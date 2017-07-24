iOS 11 Beta 4 Yayınlandı. İşte Yenilikler

Apple’ın yeni seri mobil işletim sistemi olarak bilinen iOS 11 serisinin çıkış tarihine artık kısa bir süre kaldı. Yeni mobil işletim sisteminin Eylül ayında çıkış yapacak olan kararlı sürümüne gelene kadar ise daha birçok beta sürümünün yayınlanacağı da açıklanmıştı. Son olarak herkes için yayınlanan iOS 11 beta 2 sürümü görmüştük. Şimdiyse yeni bir beta sürümü iOS 11 beta 4 serisi yayınlandı. Geliştiriciler için yayınlanan yeni beta sürümüyle beraber işletim sistemi biraz daha başarılı hale getirildi ve açıkçası hatalar biraz daha giderildi.

iOS 11 beta 4 Sürümü Yenilikleri

Şu an için geliştirici sürümü olarak yayınlanan iOS 11 beta 4 sürümünün sadece dosya sistemini değiştirdiği, daha doğrusu güncellediğini görüyoruz. Bunun dışında kontrol merkezi için yine bazı yeniliklerin olduğu belirtiliyor. Fakat iOS 11 beta 4 sürümüyle beraber gelen tüm yenilikleri henüz bilemiyoruz. Öyle ki iOS 11 beta 4 sürümü için Apple henüz sürüm notlarını yayınlamadı. Apple’ın sürüm notlarını yayınlamasının ardından yeni sürümün tüm yeniliklerini görmüş olacağız.

Ayrıca 4.geliştirici sürümü olarak yayınlanan yeni sürümden sonra, herkese açık olarak iOS 11 beta 3 sürümünün de bu hafta içerisinde yayınlanacağının açıklandığını belirtelim. Güncellemenin özellikleri ortaya çıktığında sitemizde tüm özelliklere yer vereceğiz. Şimdilik yeni sürümün bilgilerinin yayınlanmasını beklememiz gerekiyor.