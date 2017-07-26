iPhone 8’de Beklenen Teknolojilere Sahip Sharp Aquos S2 Görüldü

Akıllı telefon dünyasının en çok merak edilen modellerinden biri olan iPhone 8, çok kısa bir süre sonra Apple’ın düzenleyeceği etkinlikle beraber tanıtılacak. iPhone 8 akıllı telefonlarının tanıtılmasının hemen ardından ise Apple’ın birçok yeni teknolojisini göreceğiz. Dikey çift kamera, ekran altında kullanılan parmak izi sensörleri, çerçevesiz ekran gibi birçok artısı olacak olan modelin henüz tanıtımı da gerçekleştirilmemişken, tüm bu teknolojilere sahip olan yeni bir telefon daha ortaya çıktı. Sharp Aquos S2 serisi olarak piyasaya çıkması beklenen yeni seri akıllı telefonların paylaşılan özelliklerine bakacak olursak iPhone 8 içerisinde yer alan tüm teknolojilerin kullanılacağı da görülüyor.

Sharp Aquos S2 105 Limited Edition Özellikleri Ortaya Çıktı

Paylaşılan görsellere göre yeni seri akıllı telefonların tam ekran teknolojisi sunduğu görülüyor. Ön kısımda tamamen ekrandan oluşan bir telefon ile karşımıza çıkan Sharp Aquos S2 akıllı telefonlarının, arka kısmındaysa tıpkı Apple’ın iPhone 8 akıllı telefonlarında beklendiği gibi dikey çift kamera kullanımı yapılıyor. Ekranın altında parmak izi sensörü kullandığı açıklanan telefonların 4K ekran çözünürlüğüne sahip olacağı da belirtiliyor.

Bunun dışında henüz işlemci modeli ya da RAM bellek miktarı kısmında da bilgiler verilmeyen Sharp Aquos S2 akıllı telefonlarının ne zaman çıkış yapacağı ise belli değil. Şu an için sadece Sharp Aquos S2 akıllı telefonlarının iPhone 8’e çok benzeyeceği görülüyor.