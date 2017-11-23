iPhone X Benzeri Oppo R13 Görüldü

Çinli akıllı telefon devleri son dönemde taklit modeller üzerinde çalışmaya başladı. Bu noktada ilk olarak OnePlus modellerinin öne çıktığını görüyoruz. iPhone 7 benzeri yeni telefonları ve hemen arkasından gelen 5T modeliyle beraber taklit yönünü ön plana çıkarmıştı. OnePlus markasının hemen arkasından bu kez ise başka bir Çinli telefon devi Oppo aynı stratejiyi izlemeye başladı. Bu kez markanın iPhone X akıllı telefonlarını kopyaladığı yeni model ortaya çıktı. Oppo R13 adı ile geleceği belirtilen yeni modelin çalışır halde görüntüleri de yayınlandı.

Oppo R13, iPhone X’in Yan Ürünü Gibi

Yayınlanan görsellere bakacak olursak Oppo R13 akıllı telefonları, iPhone X akıllı telefonlarının tasarımına birebir olarak benzeyecek. Öncelikle telefonların dikey çift kamera kullandığını görüyoruz. Yerleşim ise iPhone X ile aynı. Apple’ın logosunun yer aldığı yerde ise “Oppo” marka yazısının yer aldığı dikkat çekmekte.

Ön kısımda ise tıpkı iPhone X modelinde olduğu gibi tam ekran kullanılmış durumda. Fakat Oppo R13 çentik bölümü sunmuyor. Bunun yerine mikrofon kısmının yer aldığı mini bir çizgi bulunmakta. Oppo R13 üzerinde fiziksel bir tuş ise bulunmuyor. Tabii ki bu görsellerin şu an doğrulanmamış görseller olduğunu biliyoruz. Oppo R13 için bir süre daha doğrulama beklemek gerekecek. Kaldı ki özellikler de net değil.