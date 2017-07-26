Meizu Pro 7 Tanıtıldı. Özellikler ve Çıkış Tarihi

Meizu Pro 7 akıllı telefonları tanıtıldı. Meizu Pro 7 modellerinin özellikleri neler oldu? İşte Meizu Pro 7 hakkında tüm detaylar ve fiyat bilgisi.

Epey bir süredir konuşulan yeni seri akıllı telefonlar Meizu Pro 7 modelleri tanıtıldı. Çift ekranlı akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkacak olan yeni efsanenin tanıtımından sonra adeta özellikleri büyüledi. Alanında ilk olacak gibi duran akıllı telefonların ilk detaylarına bakalım.

Meizu Pro 7 Ekran Sistemi

İlk aşamada telefonların merakla beklenen ekranlarından biraz bahsedelim. Ana ekranında Samsung’un ürettiği Super AMOLED ekranları kullanan Meizu Pro 7 akıllı telefonlarının, 5.2 inç ekran boyutuna sahip olduğunu gördük. Full HD ekran çözünürlüğüne de sahip olan ekranların oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Arka kısımda ise 1.9 inç boyutunda ekranların olduğunu görüyoruz. Bu ekranlarında yine AMOLED olduğu açıklanmış durumda. Arka ekranda ise müzik oynatma, vizör olarak kullanım, bildirim gösterme, gelişmiş çift kamerayla selfie çekme gibi ayrıcalıklı kullanımlarda sunuluyor. Ayrıca arka ekranda daha başarılı bir bildirim ekranı sunulduğunu da belirtelim.

Meizu Pro 7 Teknik Özellikler

İşlemci ve RAM bellek kısmındaysa beklentileri altında bir model ile karşılaştık. Meizu Pro 7 içerisinde MediaTek Helio P25 işlemcileri yer alıyor. 2.6 GHz hız değerine kadar çıkan işlemcilerin ise 4 GB RAM bellek miktarıyla beraber destekleneceğini de açıklayalım. 64 GB depolama alanı sunan standart modelin 3.000 mAh değerinde de pilleri bulunuyor.

Meizu Pro 7 içerisinde ayrıca mCharge 4.0 hızlı şarj teknolojisinin de sunulduğunu eklemek gerekiyor. Tüm bu özelliklerine ek olarak arka kısımda 12 MP çift kamera kullanımı yapan akıllı telefonların, Moto Z2 Force kameralarıyla aynı özellikte çift kamera sunduğu görülüyor. Ön kısımda da 16 MP değerinde kameralar kullandığı açıklanan telefonların, 5 Ağustos tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Meizu Pro 7 Plus Farkları

Aynı etkinlikte tanıtılan Meizu Pro 7 Plus modelinin farklarını da şöyle sıralayabiliriz;

7 inç ekran boyutu ve Quad HD ekran

MediaTek Helio X30 işlemci

3500 mAh Piller

6 GB RAM

128 GB depolama alanı

Detayları tamamen açıklanan telefonların satış fiyatı ise Meizu Pro 7 modeli için 430 dolar, Meizu Pro 7 Plus modeli içinde 530 dolar olarak açıklandı. Her iki modelde 5 Ağustos ayında satışa çıkacak.