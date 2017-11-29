Nur Yerlitaş’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Nur Yerlitaş arkadaşı Neslihan’ın davetine katılıp instagram üzerinden canlı yayında “Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter” sözleri söylemiş bunun üzerine büyük tepki almıştı. Bu sözleri üzerine ünlü sanatçı Tuğba Ekinci Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Bu olayların gelişmesinin ardından Demet Akalın, Ajda Pekkan, Öykü Serter, Kemal Doğulu gibi ünlü isimler Nur Yerlitaş’ı takip listesinden çıkardılar. Yerlitaş’ın takipçi sayısı 1.4 milyon kişiden 1.3 milyona düştü kısa süre içinde Nur Yerlitaş 100.000 takipçi kaybetti.

Nur Yerlitaş’tan ilk açıklama

Sözlerine büyük tepki gelmesinin ardından Nur Yerlitaş sosyal medya hesabı instagram üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

“Geçen akşam katıldığım bir davette yaptığım canlı yayının altına yazılan hakaretler üzerine bir anda ‘ŞEHİT’ kelimesi duyunca, “artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı” anlamında kullandığım kelimelerin kasıtlı olarak ya da yanlış anlaşılarak çok farklı yerlere çekildiğini ve resmen bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü üzülerek görüyorum.Kimseyi şehitlerimizin aleyhine konuşturmayacağım gibi benim de şehitler aleyhine en ufak bir söz söyleyeceğim düşünülemez. Böylesine hassas olduğum bir konuda bu şekilde yanlış anlaşılmak beni derinden üzmüştür.Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm Polis ve Askerlerimizden öncelikle özür dilerim. Kamuoyuna saygılarımla. Nur Yerlitaş.”