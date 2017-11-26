OnePlus 5 Yeni Android Oreo Beta Güncellemesi Yayınlanıyor

OnePlus, Android Oreo güncellemelerine hızlı bir giriş yaptı. Mobil devlerden biri haline gelen firma ilk olarak eski modelleri için Android Oreo güncellemelerini yayınlamış, hemen ardından ise OnePlus 5 modeli için Android Oreo sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Bugün gelen haberle beraber ise OnePlus 5 Android Oreo Beta için yeni güncelleme yayınının başladığı açıklandı. Telefona birçok yenilik kazandıracak olan yeni güncellemenin detaylarının da çoktan ortaya çıkmaya başladığını belirtelim.

OnePlus 5 Android Oreo İle Yeni Yüzüne Kavuşacak

Son beta güncelleme haberinden sonra telefonun birçok ekstra yetenek alacağı da ortaya çıktı. İlk olarak OnePlus 5 modeline Android Oreo güncellemesinin ardından yüz tanıma kilidinin geleceğini gördük. Geliştiricilerin ortaya çıkardığı bu gelişme bile çok konuşulacak bir gelişim olmasına karşın, tek başına sınırlı kalmayacak.

Akıllı metin tamamlama, yeni arayüz, yeniz dizayn, resim içerisinde resim, yeni uygulamalar, yeni ayar menüleri ve en önemlisi de güvenlik sorununa neden olan, telefonla beraber gelen uygulamalar için güvenlik düzenlemeleri de güncellemeyle beraber gelecek. Bunun dışında OnePlus markasının da kendi özelleştirmelerini net bir şekilde görebileceğiz.

OnePlus 5 Android Oreo Ne Zaman Yayınlanacak?

Bu özelliklerle beraber final sürümünün yayınlanması içinde çok kısa bir süre kaldığı belirtiliyor. OnePlus 5 Android Oreo beta sürecinden sonra, muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde güncellemenin kararlı sürümünün yayınlandığını göreceğiz.