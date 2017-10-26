Oppo F5 Tanıtıldı! Oppo F5 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Oppo F5 akıllı telefonları tanıtıldı. Oppo F5 telefonlarının kamera özellikleri ve tasarımı beğeni topladı. Peki, Oppo F5 nasıl bir telefon?

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan Oppo, akıllı telefon serilerini yenilemeye devam ediyor. Markanın uzun süredir beklenen yeni akıllı telefon modeli Oppo F5 serisi de yenileme içerisinde en çok dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Özellikleriyle bir adım öne çıkan Oppo F5 akıllı telefonlarının, uygun fiyat seçeneklerinin de bir hayli konuşulması bekleniyor. Merakla beklenen telefonun tanıtılmasının ardından, yeni model için tüm bu beklentilerinde karşılık bulduğunu gördük. Daha fazla uzatmadan yeni modelin özelliklerine geçelim.

Oppo F5 Tasarımda Modaya Uydu

Tasarım kısmında yeni modelin, son teknolojilere uyduğu görülüyor. İki taraflı kavisli cam kullanımı yapan telefonda oldukça iyi bir ekran gövde oranı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra telefonun arka kısmında ortalanmış olan tek arka kamera görüyoruz. Ön kısımda ise herhangi bir fiziksel tuş yok.

Oppo F5 Ekran Teknolojisi

Telefonların ekran kısmında da oldukça geniş bir tercih yapıldığını görüyoruz. 6 inç ekran boyutuna sahip olan seri, 2160 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Eğimli ekran yüzeyi kavramayı kolaylaştırırken geniş kullanım alanı da artı bir ayrıcalık sağlamakta. Ayrıca ekran teknolojisinde LCD tercihi yapıldığını ve 18:9 ekran oranı kullanıldığını ekleyelim.

Oppo F5 Yeni Selfie Kamera Teknolojisi

Telefonların kamera kısmında ise bir hayli geliştirilmiş bir teknoloji karşımıza çıkıyor. Oppo F5 modelinde yüzü en iyi şekilde tanımak için yapay zeka kullanan özel bir ön kamera kullanılıyor. Çekim kalitesini maksimuma taşıyacak olan kamera portre moduna yeni bir tanım getirmiş.

Kullanılan özel Bokeh efektinin etkisini de unutmamak gerekli. 20 MP değerinde ön kamerasının f/2.0 diyafram açıklığı ve 1/ 2.8 inç sensörlerinin de oldukça başarılı olduğunu ekleyelim. Arka kısmında ise F/1.8 diyafram açıklığında 16 MP tek arka kamera var. Ayrıca ön kamerada yüz kilidi teknolojisi bulunduğunu da ekleyelim.

Oppo F5 Teknik Özellikler

Yeni modelin teknik özellikleri kısmına geçelim. MediaTek Helio P23 işlemcilerine sahip olan telefonda, 8 çekirdek güçlü bir yapı sunuluyor. 16 nm ile üretilen işlemci, eski modele göre %40 daha yüksek performans sunuyor. Fakat çok üst düzey bir performans söz konusu değil. 4 GB RAM bellek miktarı ve 32 GB depolama alanına sahip olan telefon, Android 7.1 sürümüyle çıkış yapacak.

Oppo F5 Özet

MediaTek Helio P23 işlemci

4 GB RAM bellek

20 MP selfie özel kamerası ve yapay zeka artısı. Güzellik tanıma sistemi

16 MP arka kamera

Android 7.1 ile çıkış

6 inç FHD+ kavisli ekran

Telefonların satışı yarın başlayacak ve 263 Euro çıkış fiyatı açıklandı. Ancak bu rakam değişebilir. Yarın sadece Çin geneline satışlar başlayacak.