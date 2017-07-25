Paint Uygulaması Hakkında Microsoft Yeni Bir Karar Aldı

Windows işletim sisteminin yayıncısı olan teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz gün aldığı kararla bir devrin sonunun geleceğini bildirmişti. Yapılan açıklama sonrasında yazılım devinin bundan sonraki Windows güncellemesiyle beraber eski tip Paint uygulamasına son vereceği belirtilmişti.

Artık Windows 10 işletim sistemlerinde kullanılmayacağı, bunun yerine Paint 3D programının kullanılacağı belirtilmişti. Bir anda sosyal medya dahil gündem olan konu hakkında ise Microsoft birçok eleştiri aldı. Belki anlamsız gelebilir fakat binlerce kullanıcı Paint uygulaması için alınan kararı beğenmedi. Bunun üzerine ise konu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni detaylara göre Paint son bulmayacak.

Paint Geri Dönüyor

Microsoft’un Windows 10 ve sonrası için Paint uygulamasına artık doğrudan yer vermeyeceği doğru. Alınan kararla beraber Paint 3D olarak bilinen yeni uygulamaya geçildi. Fakat bu karar sonrasında uygulama tamamen sonlandırılmayacak. Bunun yerine kullanıcılara Windows Store yani mağaza üzerinden Paint uygulaması sunulmaya devam edecek.

Sadece kullanıcıların harici olarak uygulamayı indirmeleri gerekecek. Yani işletim sisteminde doğrudan yüklü olarak göremeyeceğiz ama artık Windows uygulama mağazası üzerinden uygulamayı indirerek kullanmaya devam edebileceğiz. Böylelikle yazılım devi de tepkileri engellemiş olacak.