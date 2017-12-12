Parmak İzi Sensörleri Değişiyor. Synaptics Clear ID Tanıtıldı!

Akıllı telefonlarla beraber gelen biyometrik güvenlik önlemleri, her sene biraz daha değişmeye devam ediyor. Bu konuda son adım Apple tarafından gelmiş ve marka yeni yüz tanıma teknolojisini kullanıma sokmuştu. Face ID olarak karşımıza çıkan yeni teknoloji, bu alanda ilkleri sunan parmak izi teknolojisinin de yerini almıştı. Apple’ın sürekli olarak parmak izi teknolojilerinin önünde bir teknoloji olarak lanse ettiği Face ID sonrasında, bu kez Android rakiplerin yeni parmak izi sistemine geçiş yapacağı ortaya çıktı. İlk olarak Oualcomm tarafından ekran altına gömülü olarak çalışan yeni parmak izi sistemlerinin kullanıma geçeceğinden söz edilmişti. Bu kez Synaptics Clear ID teknolojisi ekrana gömülü parmak izi sistemini hayata geçirdi.

Synaptics Clear ID Nasıl Bir Teknoloji?

Bugün itibariyle tanıtımı yapılan Synaptics Clear ID teknolojisi, ekrana gömülü parmak izi sisteminin ilk temsilcilerinden biri olacak. Clear ID adı verilen sensörlerin ekranın hemen altına yerleştirilmesiyle beraber çalışacak olan sistemde, hem sıvı teması durumu hem de hava durumlarının algılanması bile sağlanıyor.

Tüm Detaylar CES 2018 Kapsamında Gelecek

Kullanıcı seçimli olarak açılır kapanır bir sisteme sahip olacak olan Synaptics Clear ID serisinin, duyurusunun ardından tüm sistemin ne zaman tanıtıma çıkacağı konusunda da bilgiler verildi. Birçok yeni akıllı telefon modelinin tanıtılacağı CES 2018 fuarında yeni parmak izi sensörlerinin detaylı tanıtımının yapıldığını ve hangi telefonlarda kullanılacağı konusunda bilgilerin verildiğini göreceğiz. Synaptics Clear ID bakalım yeni bir dönem başlatmış olacak mı?