Snapdragon 845 İle Snapdragon 835 Arasında Nasıl Farklar Var? Snapdragon 845 Ne Kadar Başarılı?

Snapdragon 845 mobil işlemcilerinin tüm özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 845 işlemcileri Snapdragon 835 modeline göre ne kadar başarılı? Yenilikler neler?

Akıllı telefonlar için yeni bir amiral gemisi işlemcisi tanıtıldı. Yeni tanıtılan işlemcilerin bu kadar önemli hale gelmesinin nedeni, Snapdragon 845 serisinin yeni amiral gemisi akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan işlemciler olması. Bu nedenle Qualcomm’un yeni işlemcileri bir hayli yakından takip ediliyor. Peki, Snapdragon 845 kullanan akıllı telefonların nasıl farkları olacak? Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefonları beklemek gerekli mi? Snapdragon 835 modeli ile Snapdragon 845 modelini karşılaştıralım.

Snapdragon 845 İle Snapdragon 835 Arasındaki Farklar

Karşılaştırmaya geçmeden evvel, yeni işlemcilerin üretim sürecinden bahsedelim. 7 nm üretim sürecine geçiş yapılması bekleniyordu ancak bu seriyle beklenti karşılanmadı. Snapdragon 835 modelinin 10 nm üretim sürecinden geçtiğini ve 10 nm üretim sürecinin 1.nesline dahil olduğunu gördük. Kısaca bu üretim süreci LPE üretim süreci olarak adlandırılmıştı.

Snapdragon 845 modeli işlemcilerde yine 10 nm üretim süreciyle üretildi. Ancak bu üretim sürecinde ikinci nesle geçilmiş durumda. Bu kez LPP üretim sürecine geçildiği görülüyor. LPP üretim süreci hem daha hızlı hem de daha tasarruflu işlemcilerin oluşturulmasını sağlamakta. İşlemcilerin geri kalan özelliklerini karşılaştıralım.

Snapdragon 845

İşlemci Çekirdeği: 4x Kryo 385 @ 2.8GHz (custom Cortex-A75) + 4x Kryo 385 @ 1.8GHz (custom Cortex-A55)

Snapdragon 835

İşlemci Çekirdeği: 4x Kryo 280 @ 2.45GHz + 4x Kryo 280 @ 1.90GHz

Snapdragon 845 GPU

Bu kez Adreno 630 GPU birimine geçildi. 2x 2400X2400 @ 120FPS VR desteği ve fiziksel VR destekleri gibi desteklere sahip olan Adreno 630, çok daha önde bir seri

Snapdragon 835 GPU

Bu seride de çözünürlük desteği bir hayli yüksek olan Adreno 540 kullanımı yapılmıştı ancak yeni seri GPU yönünden kesin bir farkla önde.

Snapdragon 845 Modem

Bu seride modem kısmında da bir düzenleme ortaya çıktı. Snapdragon X20 LTE kullanılan seri, 1200 Mbit/s indirme hızı sunuyor. Cat 18 ile indirme hızı bu kadarken, Cat 13 ile yükleme hızı ise 150 Mbit/s olarak sabit tutulmuş durumda. 4X4 MIMO

Snapdragon 835 Modem

Eski seride ise Snapdragon X16 LTE desteği dikkat çekmişti. İndirme hızı 1000 Mbit/s olan modemlerin yükleme hızları ise Snapdragon 845 ile aynı.

Snapdragon 845 Video Kaydı

4K HDR 60 FPS

Snapdragon 835 Video Kaydı

4K 30 FPS

Snapdragon 845 Görüntü İşleme

Qualcomm Spectra 280, 16 MP desteği

Snapdragon 835 Görüntü İşleme

Qualcomm Spectra 180

Snapdragon 845 Güvenlik

Bu seride farklı olarak güvenli işleme ünitesi izole alt sistemlere geçiş yapılmış durumda. SPU olarak belirtilen yeni teknoloji güvenliği bir hayli arttırmakta.

Snapdragon 845 Ekstralar

Quick Charge 4+ hızlı şarj desteği

Çift SIM desteği

Yavaş çekim desteği

MFNR desteği

Tüm bu sistemler değerlendirildiği zaman açık ara olmasa bile Snapdragon 845 serisinin daha avantajlı olduğu görülüyor. Snapdragon 845 ile gelecek olan telefonların bellek ve kamera teknolojileri konusunda da üst sınıf olacağını düşünecek olursak, amiral gemisi yeni telefon almak isteyenlerin bu seri ile gelecek olan modelleri beklemesinde fayda var.