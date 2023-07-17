Türkiyeye ait her şey yabancılara satılmaya devam ediyor. Alan adlar bile. Son olarak "turkey.org" da yabancılara satıldı!

Evler, iş yerleri, arsalar, projeler, şirketler hatta vatandaşlıklar derken alan adları da yabancılara satılıyor. Domainimiz bile yabancılara satıldı. E-Devlet sistemine ait olan “turkiye.gov.tr” gibi alan adı olan “turkey.org” yabancılara satıldı. Bu satış sonrası kullanıcılar sosyal medyada "Türkiye artık Türkiye’ye ait değil!" yorumları yaptı.

Türkiye’nin alan adlarından biri olan “turkey.org” hem de çok ucuz bir fiyata yabancılara satıldı. 1995 yılında “turkey.org” alan adı Türkiye adına Washington Büyükelçiliği tarafından satın alınmıştı. Ancak 28 sene sonra “turkey.org” bir yabancıya 15 bin 759 dolar karşılığında satıldı.

9 Temmuz 2023 tarihinde GoDaddy üzerinden satılan "turkey.org" 15 bin 759 dolar karşılığında bir ülkeden alınıp bir şahsa verilmiş oldu. Turkey.org özellikle Google aramalarda ön sıralarda yer alan domainlerden biri, bu nedenle bir ülke için oldukça önemli.