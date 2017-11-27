Yılmaz Morgül’den olay paylaşım

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül instagram hesabından paylaştığı video ile yine herkesi güldürmeyi başardı. İşte Yılmaz Morgül’ün o paylaşımı…

Yılmaz Morgül yaptığı paylaşımlar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Morgül Survivor’a katıldıktan sonra TV8’de yaptığı Yılmaz Morgül Show programıyla devam etmektedir. Yılmaz Morgül instagram hesabından paylaştığı videoda ‘Mandalina portakal eskidin aşkım hoşçakal hastasıyız dede (Mandalina Portakal mevsimin harika meyveleri C vitamin depoları grip düşmanı stresin doğal ilaçları hem güldür hem düşündür Morgül) paylaşımı atarak yine hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Video kısa süre içinde 100.000 kişi tarafından görüntülendi.

İşte o paylaşım:

Yılmaz Morgül kimdir?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde yedi çocuklu Morgül ailesinin altıncı çocuğu olarak doğmuştur. Aslen Rize’lidir.Babaannesinin ud çalıp söylemesi ve babası İbrahim Bey’in usta bir tulum müzisyeni olması nedeniyle müzikle içiçe büyüdü. 7 yaşındayken babası öldü.

İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca müsamerelerde şarkılar söyledi, korolarda yer aldı, tiyatro oyunlarında roller üstlendi. On bir yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezinde müzik eğitimine başladı. Yılmaz Morgül, İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarında okudu.

Bütün okul yaşamı boyunca çeşitli işlerde çalıştı. Tarla işçiliğinden garsonluğa, komilikten inşaat sahalarına kadar kendi harçlıklarını kazanarak okudu.

Yılmaz Morgül, bugüne kadar Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri’nden dersler alarak kendini hazırladı. Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi’inde eğitim aldı.

1988 yılında ilk olarak Adana’da Divan Otel’inde assolist olarak sahneye çıktı. “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkardı. 1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay’ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın’ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi. Zeki Müren’in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden okudu.

1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.

“Gökkuşağı” adında Türkiye’yi tanıtan programı sundu. Türkiye’nin bütün yörelerinde ve Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Amerika, Avustralya, Hollanda, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre gibi ülkelerde konserler verdi.

1997 yılında çıkardığı Üçüncü albümü “Masum Yalanlar”da çıkış parçası, “Her Kuşun Eti Yenmez” isimli Serdar Ortaç şarkısı oldu.

Avustralya’nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışmasına “Uluslararası star”konumuyla katılıp “En İyi Yorumcu” ödülü aldı.

Levent Kırca – Oya Başar ile “Olacak O Kadar TV”de bir yıl çalıştı.

Cilt kanserine yakalandı, Yedi yıl boyunca Amerika’da tedavi gördü.

Olay TV’de “Yılmaz Morgül Şov” isimli bir program yaptı.

Yılmaz Morgül, beş yıl aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir şekilde giriş yaparak, büyük titizlikle hazırlanan maxi single çalışması ”Yalnızlık Makamı” Esen Müzik etiketiyle 17 Mart 2015 tarihinde tüm müzik marketlerde ve dijital kanallarda yerini aldı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan “Survivor 2016” yarışmasına Yılmaz Morgül de Ünlüler takımında katıldı.

Albümleri :

1995 – Elveda İstanbul

1996 – Yılmaz Morgül II

1997 – Masum Yalanlar

2000 – Olduğum Gibiyim

2001 – Türk Sanat Müziği Klasikleri

2003 – Can Parçam

2005 – Cennet

2008 – Türk Sanat Müziği Klasikleri

2010 – YLMZMRGL

2015 – Yalnızlık Makamı (maxi single)