Anayasa Mahkemesi'nin, kamuoyunda e-ticaret kanunu olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemine dair davada karar çıktı.

Anayasa Mahkemesi, Trendyol'un e-ticaret sektöründe tekel olmasının önünü kapatan yasanın iptal istemini reddetti. İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler yer alıyordu.

Buna göre mal satan e-ticaret pazaryerleri, aynı sitede eğlence, eğitim, spor, sanat, gayrimenkul, turizm, otomotiv sektörlerine yönelik aracılık hizmeti sunamayacak.

Yani buna göre e-ticaret sitelerinde artık gayrimenkul ve otomobil gibi satışlar gerçekleştirilemeyecek. Ancak bu durum tartışmalara neden oldu. Kararın açıklanmasının ardından kullanıcılar "O zaman yemekte satılmasın fark ne?", "Otogaleriler daha da vergi kaçırsın, fiyatlar artsın diye mi, önce onların önünü kesin" yorumlarıı yapıldı.