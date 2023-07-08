İOS'a bir darbe daha! Google'ın yalnızca Android cihazlar için getirdiği Mesajlar uygulamasına yepyeni özellikler getirildi.

İlk olarak 2014 yılında çıkan uygulamaya Google heyecanlandıran yeni özellikleri eklemeye devam ediyor. Google Mesajlar için duyurulan yeni özellikler özellikle emoji tutukunlarını oldukça sevindirecek. Google Mesajlara bir dizi yeni özellikler geldi.

Sıkı durun açıklıyoruz. Google’ın Mesajlar uygulamasına animasyonlu emojiler gelmeye hazırlanıyor. Şu an beta sürümünde aktif olan bu animasyonlu emojiler özellikle gençler tarafından tercih edileceğe benziyor. Ve işin en önemli kısmına gelirsek Apple kullanıcıları Google'ın pek çok özelliği gibi bu özellikten de yararlanamayacak.

Android kullanıcıları ise şu an için sadece Beta versiyonunda bu özelliğe sahip olabilecek. Tabii iPhone kullanılarıyla sohbet ederken de bu özelliği kullanamayacak. Yani klasik şekilde eski SMS'i kullanabileceksiniz. Bir diğer özellik de Gboard resmi klavyesine gelmeye hazırlanıyor. Buna göre Gboard'de silinen metni geri alabileceksiniz. Bu özellikn de şu an için sadece Gboard beta sürümüne açık.