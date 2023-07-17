Türk Hava Yolları'nda elektronik para ve ödeme dönemi başlıyor!

Türk Hava Yolları artık elektronik para ve ödeme dönemini başlatmak için çalışmalarını başlattı. THY tarafından Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada elektronik ödeme dönemi başalaycağı duyuruldu.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Yapılan açıklamadan "THY'nin satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alınarak, mevcut potansiyelin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacı" ifadelerine yer verilerek, artık elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiğine yer verildi.

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME NEDİR?

Elektronik para hesabı ile mal veya hizmet alımının yanı sıra her türlü ödeme işlemleri yapılabilir. Elektronik para, süreye veya tutara bağlı olarak sahibine getiri sağlamaz. Elektronik para kuruluşu tarafında açılan ve alınan fon kadar ödeme işlemi yapılabilen çevrim içi hesaplara elektronik para denmektedir.