Son zamanlarda döviz kurlarındaki sürekli yükseliş ve yurtdışından getirilen cep telefonlarındaki IMEI kayıt ücretinin 20 bin TL'ye çıkarılması, milyonlarca vatandaşı olumsuz etkiliyor. Zamdan etkilenmek istemeyenler sınır kapılarına akın ederken, yurtdışından getirilen telefonlara sahip olanlar ise e-devlet üzerinden zamsız ödeme seçeneği arayışına girdi. Bu durum, birçok vatandaşın daha ucuz telefon seçenekleri araştırmaya başlamasına neden oldu. Neyse ki, ucuz telefon temini konusunda beklenen haber geldi. İşte detaylar...

Döviz kurlarındaki sürekli yükseliş ve yurtdışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücretinin 20 bin TL'ye yükseltilmesi, teknoloji sektöründe önemli etkilere sebep oluyor. Uzmanlara göre, cep telefonu fiyatlarındaki artış nedeniyle talep uzun süredir yurt dışına kaymış durumda bulunuyordu. Ancak, yeni yüksek IMEI kayıt ücretleriyle birlikte fiyat farklılıkları eşitlendi ve iç pazarda talepte önemli bir artış bekleniyor. Bu durum, cep telefonu kiralama talebinin en az %40 artmasına ve iç pazarda hareketlenmeye yol açabilir.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 20.000 TL OLDU

Döviz kurlarındaki yükseliş ve IMEI kayıt ücretlerindeki artış, özellikle cep telefonu pazarında iç pazarda hareketli günlerin yaşanmasına neden olacak. Son 6 ayda teknoloji ürünlerinde %40'a varan fiyat artışları yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, yurtdışından getirilen telefonlara uygulanan yüksek IMEI kayıt ücreti artışıyla birlikte iç ve dış pazarda fiyat dengesizliklerinin giderildiğini ve bu durumun talebin kiralama yöntemine yönelmesini sağladığını belirtiyor. Uzmanlar, vatandaşların 86 bin TL'ye kadar çıkan cihaz ücretleri yerine daha ucuz olan kiralama yöntemini tercih edebileceğini öngörüyor. Kayıt dışı ticareti önlemeyi amaçlayan bu değişiklik sonrasında, kiralama ve yenilenmiş cihaz talebinde büyük bir patlama yaşanması bekleniyor.

YENİ YÖNTEM BULUNDU

Yeni düzenlemeler, cep telefonu sektöründe önemli etkilere neden olurken, tüketicilerin alım gücünü etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Sürekli yükselen döviz kurları ithalat maliyetlerini artırırken, yüksek IMEI kayıt ücretleri de tüketicilerin cihazlara erişimini zorlaştırıyor. Bu durum, insanları alternatif yöntemlere yönlendiriyor ve cep telefonu kiralaması daha cazip hale getiriyor. Cihaz kiralama, maliyetleri düşürmeye yardımcı olabileceği gibi tüketicilere daha esnek bir kullanım deneyimi sunabilir.

Bu değişikliklerle birlikte cep telefonu sektöründe rekabetin artması ve şirketlerin tüketici taleplerine uyum sağlaması önem arz etmektedir. Cihaz kiralama yöntemiyle tüketicilerin daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılaması mümkün olabilir. Ayrıca, yenilenmiş cihazların talep görmesiyle birlikte sürdürülebilirlik açısından da olumlu bir adım atılmış olur.