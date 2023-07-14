Sosyal medyaya bugün düşen bir fotoğrafta kim kimn sevgilisi tablosu gündem oldu.

Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşaması olayı ile başlayan günah çıkarma tablosunda yeni olaylar. İlk olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu sevgiliyken yakın arkadaşları Mert Ramazan Demir ile Afra'nın yakınlaştığı iddia edilmişti. Hatta ikilinin Yazıcıoğlu'nu aldattığı haberleri sonrası sosyal medyada özellikle Afra Saraçoğlu'na ağır eliştiriler gelmişti. Hemen akabinde Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile sevgili olmuştu. Bu olay sonrası Afra ile Demir de aşklarını açıklamıştı. Ancak gerçekler ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun Afra ile sevgiliyken bir ödül töreninde Dilan Çiçek Deniz'e bakışları ortaya çıkmıştı. Daha sonra birde Deniz'in Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Andıç'ın eski sevgilisi olması ortaya çıkmıştı.

Dün paylaşılan bir fotoğraf yine aynı konuları hararetle tartışmaya açtı. Fotoğrafta Taro Emir Tekin, Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat bulunuyordu. Bodrum'da bir marka için poz veren ünlü isimler gündem oldu. Çünkü Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu aynı karede yakın arkadaş olarak yer alması tartışma çıkardı. Fotoğrafta ayrıca Andıç'ın, uzun süredir aşk yaşadığı ve aynı zamanda Deniz'le de küs olan Aybüke Pusat ile aynı karede yer alması dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.