Dün gelen zamlara bugün yenileri eklendi. 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan KDV oranın yüzde 18'den 20'ye çıkarılmasını ön gören karar bugün yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesiyle, pek çok ürün bu sabah etiketlreini düzenledi.

Sigaradan alkole, cep telefonundan benzine, gıdadan tekstile tüm ürünler durmadan zamlanmaya devam ediyor.

İşte 10 Temmuz 2023 en güncel zamlar!

JTİ sigara grubunun en ucuz sigarası 41 TL oldu. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBY) Başkanı Erol Dündar Twitter'dan "Sigaraya ikinci büyük zam geldi hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş ise rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini Twitter'dan hesabından "Mey grubu Rakı, Votka, Viski ve Cin’lere kdv oranı güncelleme zammı geldi. Tekrardan Vergi ZAMMI" diyerek duyurdu.

Benzin ve motorine de zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi.

Apple da zamlar devam etti. En pahalı iPhone 87 bin 457 TL oldu.